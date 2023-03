Fietser (13) levensgevaarlijk gewond nadat hij wordt gegrepen door vrachtwagen in Gent

Jonge ex-dea­lers vragen rechter tweede kans: “Met een strafblad mag je niet boksen”

Twee jonge dealers riskeren een jaar gevangenisstraf nadat de politie hen op heterdaad betrapt had in Rooigem. De twee zweren bij hoog en laag dat ze hun oude leven vaarwel hebben gezegd. Een van hen had bovendien een bijzonder reden om voor een blanco strafblad te pleiten...