Fietsende twintiger rijdt door rood, zonder fietsverlichting en identiteitskaart: “Ik wilde me wel identificeren via de Itsme-app”

Gent Man verspreidt flyers met naaktfoto van ex en gooit stiekem opgenomen seksfilm­pje online: vier jaar cel en dwangsom van 200 euro per dag

Een 49-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, waarvan drie jaar met uitstel, en een boete van 1.600 euro nadat hij zijn ex-vrouw maar liefst 6,5 jaar lang belaagde na hun relatiebreuk. De man ging hierbij zwaar over de schreef. Zo verspreidde hij flyers met haar naaktfoto bij buren, familie en collega’s en publiceerde hij een stiekem opgenomen seksfilmpje op twee websites. De rechter legde hem hiervoor een dwangsom van 100 euro per dag per website op.

10:02