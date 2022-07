Het is een altijd terugkerend fenomeen. Fietsers die zonder gène tussen de mensenmassa rijden in de Feestenzone. Officieel is dat niet verboden, maar verstandig is het niet. “We raden het de fietsers ten stelligste af, fietsen tussen de mensen wekt irritaties op, en dat willen we ten alle tijde vermijden", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Het is al in de namiddag erg druk", vult burgemeester Mathias De Clercq aan. “Er lopen ook veel mensen met kinderen rond. Een ongeval is snel gebeurd, dus vragen we dat de fietsen gewoon aan de rand van de Feestenzone worden achtergelaten. Er zijn meer dan voldoende stallingen voorzien.” De politie vraagt ook nog met aandrang om fietsen juist te parkeren, en ze niet zomaar vast te maken aan hekken en palen. “Vaak moeten die hekken open kunnen, of staan ze in de weg van interventievoertuigen.”