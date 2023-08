Festivals wapenen zich tegen het regenweer dit weekend, alvast ook enkele annulaties: “Een beetje wind en regen houdt ons niet tegen”

De festivalzomer is volop aan de gang en ook dit weekend staan er weer heel wat festivals op het programma. Maar de slechte weersvoorspellingen strooien voor een stuk roet in het eten. En dat lijkt zich voor Reggae Geel, het oudste reggaefestival van Europa, te weerspiegelen in de ticketverkoop. “Mensen laten zich afschrikken door de weersvoorspellingen”, vertelt organisator Kris Eelen. “Dat zal een verschil maken van meerdere duizenden bezoekers.”

Om er toch een gezellig weekend van te maken voor festivalgangers die de regen wel willen trotseren, neemt Reggae Geel een aantal extra maatregelen. “We hebben vier extra vrachten rijplaten besteld. We hebben ook boomschors laten komen om op natte delen van het terrein te leggen. En we hebben extra overkappingen besteld om de eetzones te overdekken zodat die droog blijven”, klinkt het.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kris Eelen op de festivalweide van Reggae Geel (links) en het festival in 2022 (rechts). © Jef Van Nooten / Carlijn Bouwmeester

Geen natte voeten

Ook de organisatie van Festival Dranouter bestelde extra boomschors voor hun terrein, mocht het op sommige plaatsen te modderig worden. “Bovendien zijn alle tenten en bars toegankelijk via matten en er wordt een vloer voorzien. Je hoeft dus geen natte voeten te krijgen als je dat niet wilt”, vertelt directeur Bavo Vanden Broeck. “Onze capaciteit is trouwens zodanig dat bij regenweer iedereen een plekje kan vinden in een van de vier grote tenten, de shelters of de themabars.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De organisatoren van Dranouter bestelden extra boomschors om op een modderige plaatsen te gooien. © Henk Deleu

Volgens de medewerkers van het populaire Campo Solar in Damme is de opbouw van het festival dit jaar de zwaarste in zeven edities. Ook zij worden gedwongen tot extra maatregelen, want een festival tussen de maïsvelden in combinatie met regen? Dat belooft een modderpoel te worden. Naast tonnen houtschilfers liet de organisatie duizenden vierkante meter geotextiel leveren. Verder worden de terreinen gedraineerd om het water weg te laten lopen en de capaciteit van de overdekte ruimtes wordt waar mogelijk vergroot. De grote middelen dus en hun optimisme raakt de organisatie niet kwijt. “We hopen dat het weer dit weekend toch nog meevalt”, zegt Karel Standaert, één van de organisatoren. “Op het terrein zijn ook schuiltenten voorzien en er zijn poncho’s verkrijgbaar voor het geval de hemelsluizen zich effectief zouden open zetten.”

In Aalst stonden donderdag de derde Parkfeesten van de zomer op de planning, met op het podium Bart Kaëll en Equality. Normaal kunnen bezoekers op de feesten genieten van muziek op een grasplein, maar dat was gezien het slechte weer niet mogelijk. “Door de aanhoudende regen en om het gras te sparen, ook met oog op volgende week, verplaatsten we het podium en de publieke ruimte eenmalig naar het verharde plein”, klinkt het bij de organisatie.

Ook in Ninove zal het derde parkconcert van deze zomer maandagavond voor één keer niet plaatsvinden in het Ninoofse stadspark, maar iets verderop, op het Dr. Hemerijckxplein. Het regenweer maakte de grond namelijk nu al drassig in het park.

Last-minute aanpassingen

In Zottegem maakt het festivalterrein aan de Bevegemse Vijvers zich op voor twee dagen Dance D-Vision. Daar worden last-minute nog wat aanpassingen aangebracht voor het slechte weer. “We proberen vooral de ondergrond proper te houden door duizenden kubieke meters boomschors aan te voeren”, aldus medeorganisator Nico Nobels. “We hebben dit jaar ook een grote feesttent waar een paar duizend festivalgangers terecht kunnen en voor onze vips is er extra droge ruimte voorzien. Nu nog hopen dat de regen ‘s avonds wegblijft en het wordt weer een topeditie.”

KIJK. Dance D-Vision wapent zich tegen de regen

Dat de weersvoorspellingen voor het weekend er niet denderend uitzien, weten ze in Oostakker (Gent) ook. Daar vindt vrijdagavond en zaterdag de vijftiende editie van Bruudruusterrock plaats. “Maar van een beetje regen zijn wij niet bang, en ons publiek denkt er ongetwijfeld hetzelfde over”, vertelt Bram Van Den Steen. “We kijken voor extra beschutting tegen de regen, in de vorm van parasols en eventueel een extra tentzeil. Maar het is wat het is, we nemen het zoals het komt.”

Met een bang hart wordt ook in Ledeberg naar de wolken gekeken. Vrijdagavond, zaterdag en zondag staat daar het Bermudafestival in het Keizerspark op de agenda, en uiteraard werd er gerekend op zomers weer. Opbouwen loopt al niet van een leien dakje, en de voorspellingen zijn ook niet goed. En dus werd de openlucht-kindertheatershow afgelast en verschoven naar volgend jaar. Maar de rest van het festival gaat wel gewoon door. “We zetten extra tenten en hopen we op het beste”, zegt organisator Kim Vlaeminck.

Ook de organisatoren van Mini Rock in Haaltert nemen maatregelen tegen het regenweer, voor de eerste keer in de geschiedenis van het festival. “We hebben last minute beslist om een tent te zetten”, vertelt Pieter Vanderniepen van vzw RAAF dat Mini Rock organiseert. “We hopen zo mensen die twijfelen te overtuigen om toch nog een ticket te kopen en ervoor te zorgen dat mensen zaterdag langer zullen blijven. De tent kan plaats bieden aan bijna 2.000 mensen en staat aan de foodcorner. We denken er ook over na om eventueel een klein optreden van een artiest of een dj in de tent te laten plaatsvinden.”

PKP DWNTWN in Hasselt zal dan weer naar binnen verhuizen. De concerten die gepland waren aan Quartier Bleu, verhuizen naar de indoor zone van de site aan de parking Blauwe Boulevard en Delhaize. De optredens op het Van Veldekeplein, verhuizen naar Cambrinus en de dj’s die oorspronkelijk gepland waren op het Groenplein, verhuizen naar Z33.

Toch ook annulaties

Hoewel er heel wat festivals dus voldoende voorbereid lijken op een nat weekend, klinkt niet overal hetzelfde verhaal. Hier en daar worden evenementen op het allerlaatste moment toch afgelast. Zo besloot Scouts Herent hun driedaagse ‘Vlaamse Kermis’ te annuleren na stormschade aan de grote tent op hun terrein. “Door de felle rukwind is het zeil van de grote tent beginnen scheuren”, weet schepen van cultuur Stijn Van Meerbeeck (N-VA). “We hebben nog bekeken of het mogelijk was om het evenement te laten plaatsvinden in zaal De Warot, maar dat bleek niet haalbaar. Scouts Herent zal het terrein dit weekend opnieuw ontruimen.”

Ook Jungle Jump valt in het water. Organisator Dries Delsard besloot het springkastelenevenement in Kessel-Lo enkele dagen te sluiten. “We zagen ons genoodzaakt het springkastelendorp woensdag en donderdag af te blazen. Vrijdag gaan we opnieuw open, maar ook de volgende dagen blijft het spannend”, klinkt het. Maar er is goed nieuws: om de schade te beperken blijft het springkastelendorp een week langer ter plaatse.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Springkastelenevenement Jungle Jump valt letterlijk in het water © Vertommen

In Mol heeft het gemeentebestuur beslist het evenement Mon Mol Martre één week uit te stellen. Normaal zou de kunstenaarsmarkt dit weekend plaatsvinden. “In die omstandigheden kunnen we onmogelijk een geslaagde editie organiseren”, zegt schepen Hans De Groof.

Voor de evenementen die wel nog doorgaan, kan je als bezoeker in ieder geval beter op zeker spelen: een regenjas en waterdicht schoeisel zijn dit weekend sowieso geen slecht idee.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.