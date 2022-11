Feestjaar voor de Sosseteit, dus 4 Gentsche Handsjes: Bashir Abdi, Daniël Termont, Kurt Burgelman en Katrien Laporte worden vereeuwigd

GentVoor de 40ste verjaardag van de Gentsche Sosseteit mag het al eens iets meer zijn. Daarom worden dit jaar 4 in plaats van 3 Gentsche Handsjes uitgereikt op een feestelijke avond in de Minardschouwburg. De laureaten, door de leden van de Sosseteit gekozen uit een lange lijst ‘ambassadeurs voor Gent’, krijgen hun eigen handafdruk in blauw plaaster mee naar huis.

Vina Bovy, ooit directrice van de Gentse opera én operazangers, en Oscar Bonnevalle, kunstschilder, tekenaar en postzegelontwerper, waren de eersten die een Gentsch Handsje mochten ontvangen. Dat was in 1982. Intussen volgden 125 anderen hen op de erelijst. Alleen in 1986 - omwille van het overlijden van de toenmalige voorzitter van de Sosseteit - en in 2020 - omwille van Covid - waren er geen uitreikingen. “Maar die twee jaren halen we dan in door af en toe eentje extra uit te reiken, zoals nu, in ons feestjaar", aldus voorzitter Eddy Levis.

Niet van Gent

Als laureaten dit keer werden Bashir Abdi, Daniël Termont, Kurt Burgelman en Katrien Laporte gekozen. “Marathonloper Bashir is niet in Gent geboren, maar wij doen niet aan ‘blut und boden’ (bloed en bodem, nvdr)", zegt Levis. “Wij reiken handjes uit aan iedereen die Gent op de wereldkaart zet, en dat heeft Bashir zeker gedaan. Jan Hoet kreeg ook een handje, en die ook niet van Gent.”

Tekenaar Michel Bracke, voorzitter Eddy Levis en ondervoorzitter Edmond Cocquyt sr van de Sosseteit, met het handje van Marc Sleen

“Dat oud-burgemeester Daniël Termont een handje krijgt, is ook niet zo raar. Wij zijn een volledig a-politieke organisatie, en daarom zullen we nooit politici huldigen. Maar na hun carrière, als ze geen mandaat meer hebben, en ze hebben veel voor Gent gedaan, dan kan het wel. We deden het eerder al voor Gilbert Temmerman en Frank Beke, om er maar een paar te noemen.”

Tekeningen

“Katrien Laporte is de directeur van het Design Museum, en doet daar echt veel voor. Ze heeft hemel en aarde bewogen voor de bouw van die extra vleugel, die eraan komt, en voor het museum zelf. Kurt Burgelman is nog steeds de enige met een nummer 1-hit in 't Gents, en zingt nog steeds in 't Gents. Voor zijn muzikale verdienste krijgt ook hij een handje.”

Naar goede gewoonte tekende graficus Michel Bracke, bijna 89 jaar oud intussen, de laureaten in zijn gekende stijl. Bracke is nog steeds actief. Hij ontwerpt nog decors voor toneel en poppentheater en is nog steeds de huisartiest van Wondelgem Wandelt. Verder rijdt hij nog steeds met de fiets rond.

De uitreiking van de Gentsche Handsjes vindt plaats in de Minardschouwburg, op maandag 29 november om 20 uur, tijdens de Week van het Gents. Kaarten (20 euro, 5 euro voor leden van de Sosseteit) binnenkort verkrijgbaar via www.minard.be.

Katrien Laporte door het oog van Michel Bracke

Daniël Termont door het oog van Michel Bracke

Bashir Abdi door het oog van Michel Bracke

Kurt Burgelman door het oog van Michel Bracke

