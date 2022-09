Feestjaar voor 225 jaar MSK goed ingezet met Bal 1900 in de Spiegeltent

Bal 1900 wordt normaal gezien enkel op de Kouter georganiseerd, op de laatste zondag van de Gentse Feesten. Maar voor het feestjaar van het MSK werd een uitzondering gemaakt. Op vraag van het MSK bokste de Opperdekenij een extra editie in elkaar, en daarvoor werd de beroemde Spiegeltent nog eens van onder het stof gehaald. Ze kreeg een plek op de parking van het SMAK, de Retro Wielen van Wondelgem werden opgetrommeld om hun oude fietsen te showen, en er was een heus defilé van historisch uitgedoste mensen. Dat ontaardde al snel in een geweldig volks dansfeest in de tent. “Dit is zò mooi, dit zouden we eigenlijk meer moeten doen”, straalde Opperdekenin Tineke De Rijck.