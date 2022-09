Feesten en sporten tegelijk: spinning met live dj in een historische kelder vlakbij het stadhuis

“Het is een concept dat aanslaat in het buitenland, dus waarom zou het hier niet lukken?” Juul Colonne en Dante Simoens zien hun spinningcarrière rooskleurig tegemoet. Tegenslag hebben ze voldoende gehad, nu mag het feesten beginnen. “Deze kelder verbouwen was geen sinecure", lacht Juul. “Vergunningen, stedenbouw, noem maar op. Maar met bloed, zweet en tranen, en veel hulp van vrienden en familie is het nu eindelijk af.”

Een 40-tal spinningfietsen staat opgesteld in de kelder, waar een loopbrugconstructie is boven gebouwd. Er is een bar, er zijn douches en lockers. En er is een DJ-booth waar telkens andere gast-dj’s komen. “We werken altijd met live dj’s”, vertelt het duo. “Je kan dus boeken op basis van de muziekstijl. Want het is op die beats dat er wordt gefietst.” Toon en Dante geven zelf les, maar hebben intussen een uitgebreid team. “Momenteel geven we 25 uur per week les. En op weekdagen is dat dus ook om 7 uur ‘s morgens. Wie in het centrum werkt, kan hier dus nog voor zijn uren volledig uitleven, om dan gefocust aan de dag te beginnen. Ja, mensen doen dat echt.”