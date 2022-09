Feelgood store Just Hazel staat over te nemen: “Alle drie klaar voor nieuwe duurzame projecten”

Siel, Fien en Nina begonnen hun winkel om een oplossing te bieden voor het ecologisch kledij-dilemma. Zelf leefden ze al behoorlijk ecologisch wat voeding betreft, maar de kleerkast gevuld krijgen op ecologisch wijze bleek een grotere uitdaging. Dus boden ze de oplossing gewoon zelf aan. Alles in hun shop in de Burgstraat is eerlijk of lokaal verhandeld, of ecologisch.