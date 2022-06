Federale politie neemt tijdens huiszoeking zilveren en gouden munten, cryptocurrency en voor het eerst ook NFT’s in beslag: “Trachten verdachten maximaal ‘te plukken’”

Gent/Wichelen Magalie (29) is ontwerper voor bekendste lingerie­merk van het land: “We keren terug naar de basis: niet provoceren, wel prikkelen”

Marie Jo is al meer dan veertig jaar oud, maar het is een jonge Gentse die de collecties van morgen bepaalt. De 29-jarige Magalie Delbeke was een aantal jaar de enige ontwerper van het bekendste lingeriemerk van het land, nu heeft ze een team van twee rond zich. Want het merk blijft groeien, mee dankzij haar frisse wind.

13:05