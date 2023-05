Fan van Gustaph? Hij komt naar de Gentse Feesten, op de Korenmarkt

MOEDERDAG. De mama van Gents burgemees­ter Mathias De Clercq: “Zijn dansstijl, die heeft hij niet van mij. Ik kan wél dansen”

Iedereen weet wie de vader van burgemeester Mathias De Clercq (41) is, maar zijn moeder, die bleef altijd op de achtergrond. Catharina Lemahieu (69) is nochtans zijn steun en toeverlaat, zijn trouwste supporter, en diegene die hem opvoedde. “In het zesde leerjaar kreeg hij een micro in zijn hand en sprak hij de hele school toe. Toen wist ik, die politiek, het zit toch in zijn bloed.” Een gesprek met ‘Mima’, over de jonge burgemeester, zijn puberjaren en die ene keer dat ze hem moest straffen.