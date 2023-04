FACTS viert 30 jaar fantasy: “Op de eerste editie was er 40 man en een poedel, nu loopt Flanders Expo twee dagen vol superfans”

Cokedealer ‘Tic Tac’ verkocht vanuit café in Rabot aan honderden klanten: “Geheime zak in trainings­broek laten naaien”

Twee jaar lang kon cokedealer ‘Tic Tac’ onder de radar blijven, tot hij op 4 januari van dit jaar gevat werd door de politie. Dat gebeurde aan zijn uitvalsbasis, een café in de Wondelgemstraat. Bij zijn arrestatie werd 5,4 gram aangetroffen, verstopt in een geheime extra zak in zijn broekzak die hij speciaal liet naaien om drugs in te verbergen. Staalharde bewijzen dus, maar ‘Tic Tac’ schreeuwt zijn onschuld uit, en haalde daar het ene na het andere loze argument voor boven.