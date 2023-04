Ezeljong even apart gezet in Parkbos, na overlijden van moeder: “Passanten houden beter afstand”

Waarom aanranders toch niet naar assisen moeten nadat slachtof­fer (14) uit het leven stapte: “Twijfel werkt altijd in voordeel van beklaagden”

Er is onvoldoende bewijs om de zelfdoding van een 14-jarig meisje te linken aan zwaar seksueel geweld van vier dagen eerder. Dat is de conclusie van het hof van beroep in de ophefmakende zaak rond een aanranding op de Westerbegraafplaats in Gent in mei 2021. Opmerkelijk want voor de rechter in eerste aanleg was er wel degelijk een link. De daders ontsnappen nu aan het assisenhof en krijgen een tweede kans. Op wat is die beslissing gemotiveerd? We doken in het arrest.