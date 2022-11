Extra file door ‘vierkant groen’ aan Hogeweg-Grondwetlaan. “Evaluatie bij volgende fase Dampoortwerken”

GENT MIJN STAD. ‘Moeder Mieke' van café de Loge: “Ik las ooit een plan om van de fly-over een park te maken. Hoe cool zou dat niet zijn?”

“Ik ben een watermens. Zet mij in de Bourgoyen en ik word depressief”, aan het woord is Mieke Deplancke. Of ‘Moeder Mieke’ voor wie al eens aan haar toog in café de Loge hangt. Een gesprek over elf jaar verbouwen, boten spotten in de Muide en te veel zijprojecten om op twee handen te tellen. “Weet je wat ik onderschat heb? Als je veel mensen kent, moet je ook vaak afscheid nemen. Dat breekt keer op keer mijn hart.”

