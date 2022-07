Extra beveiliging voor District09 na diefstal van honderden laptops

GENTNa de diefstal in District09, de ICT-dienst van de stad Gent, eerder vorige maand, komt er extra beveiliging in de gebouwen. Eind dit jaar verhuist de dienst naar een andere locatie. Dieven ontvreemdden bijna 300 tweedehands laptops uit het gebouw in Ledeberg.

Een erg opvallend verhaal vorige maand: in het Bellevue-gebouw in Ledeberg, waar District09 kantoren huurt, zijn 250 laptops en een vijftigtal tablets en toebehoren gestolen. Een medewerker merkte de diefstal op toen hij op zaterdagochtend kwam werken. Gemeenteraadsleden Johan Deckmyn (Vlaams Belang) en Gert Robert (N-VA) riepen schepen Sofie Bracke (Open Vld) ter verantwoording. Er komt extra beveiliging, maar daar wilde de stad niet verder op in gaan.

Beveiliging en personeel

Deckmyn had ook vragen over de algemene visie op beveiliging bij Stad Gent en securitychecks bij het personeel. Over het politie-onderzoek konden nog geen details vrijgegeven worden.

“Momenteel wordt District09 beveiligd met badges, in sommige kamers zijn er ook camera’s aanwezig. De dieven zijn gericht te werk gegaan, de diefstal ging niet door in het magazijn met de nieuwe toestellen, maar wel waar de uitleendienst voor stadspersoneel te vinden is. Daar zijn vooral tweedehandstoestellen te krijgen voor personeel dat aan een nieuwe laptop toe is, ook scholen maken gebruik van de uitleendienst”, legde Bracke uit.

Uitlenen

De werking van de stad komt alvast niet in gevaar: de administratieve medewerkers moesten nog even langer door met hun oude toestel, maar intussen levert District09 ook weer laptops af. Voor scholen stelt het probleem zich minder: door de relancemaatregelen van de Vlaamse overheid hebben meer scholen laptops, waardoor er minder exemplaren worden uitgeleend. Daarbij is het zomervakantie, zodra die voorbij is zal District09 opnieuw toestellen kunnen uitlenen.

Volgens schepen van Personeel Hafsa El-Bazioui (Groen) wordt elk stadspersoneelslid gescreend door een attest van goed gedrag en zeden. Wie dat niet kan voorleggen, kan enkel aangenomen worden als het gestelde gedrag geen gevaar vormt voor de job in kwestie.

