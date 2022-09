Extinction Rebellion voert actie aan station Gent-Sint-Pieters: “Roep de noodtoestand voor klimaat uit”

De betogers, een samenvloeiing van activisten uit Brugge en Gent, willen zich niet neerleggen bij de klimaatverandering. De sit-in moet dus vooral de overheid en burgers motiveren om tot actie over te gaan. “Eerst en vooral willen we dat de overheid de noodtoestand voor klimaat uitroept”, klinkt het bij Bart Verstraete. “Maar daar mag niet bij blijven. Er moeten ook concrete maatregelen komen om die noodzakelijke ommeslag in CO2-uitstoot te bekomen”.

De actie was niet aangevraagd bij de politie, een gewoonte van Extinction Rebellion, maar de groep benadrukt wel dat het om een geweldloze actie gaat. “We hopen hier tot in de namiddag te kunnen blijven, als de politie tussenkomt zullen we ons positief opstellen. Maar een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid willen we wel aanmoedigen, het is namelijk hoogdringend dat we tot actie overgaan”.