Extinction Rebellion op Belmundo doet de wenkbrauwen fronsen

Stiefvader (34) van doodgemar­tel­de Raul (9) verzet zich niet tegen uitleve­ring

Nicu C. (34), de stiefvader van Raul (9) die afgelopen weekend dood werd teruggevonden in het Houtdok in Gent, verzet zich niet tegen zijn uitlevering aan België. Dat hebben de Nederlandse autoriteiten laten weten aan het parket van Oost-Vlaanderen.