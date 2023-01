Expo van comedian Wouter Deprez, waarin hij terugblikt op zijn kindertijd, verlengd wegens succes.

‘Grote mensen die ik kende toen ik klein was’ werd in oktober 2022 in gang getrapt. In de expo blikt Deprez in zijn gekende stijl – vol warmte en humor – terug op de grote mensen die zijn kindertijd kleurden. Van een pastoor met malaria-moeheid tot Boudewijntje die altijd dreigde te vallen. Duizenden bezoekers kwamen al langs om kennis maken met de figuren die een diepe indruk achterlieten op de kleine Deprez.

Via de audiogids werden ze rondgeleid door de comedian zelf, in het Nederlands of in het West-Vlaams. De vele lovende reacties bewijzen dat de expo een succes is. Zodanig dat het verlengd wordt tot 16 april. Wie nog geen moment vond om langs te komen, kan opgelucht ademhalen.

De expo is elke dag te bezoeken, behalve op maandag (met uitzondering van 20 februari en 10 april), tussen 10 en 18 uur. Elke eerste donderdag van de maand is de expo extra lang open. Tickets zijn verkrijgbaar via www.sintpietersabdijgent.be.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.