Exclusieve co-workingplek geopend voor ondernemers in Gent: “Met clubhuis, bar, wijnkamer, rookkamer en meer”

GentGent had al heel wat co-workingplekken, maar Meatpack is anders. “Het is heel exclusief, enkel ondernemers mogen lid worden”, geven de oprichters aan. “Witte vergaderzalen zal je hier niet vinden, we gaan voor een gezellige sfeer.” Bovenop vergaderruimtes en bureau’s, kunnen de leden ook gebruik maken van een ‘clubhuis’, bar, wijnkamer en rookkamer.

“We spreken niet graag van een co-workingspace”, begint Tessa Leysen, operations manager bij Meatpack. “We zien het eerder als een exclusieve zakenclub. In totaal laten we niet meer dan zestig leden per locatie toe.” Olivier Van De Vijver (onlangs nog te zien in Latem Leven), Wim Schiettecat (van Silver Tie), Peter Veekmans (van het evenementenkantoor UC Belgium,) en Steven Droogers (personal trainer aan huis voor ondernemers) richtten in 2011 de eerste club op in Heusden Zolder. Later werd ook een vestiging in Deinze geopend.

Quote Werken en vergaderen staat centraal, maar er is ook ruimte voor ontspan­ning in een exclusieve setting Tessa Leysen, operations manager bij Meatpack

Gent is dus de derde club in ons land. “In de toekomst volgen nog andere steden”, aldus Tessa. “Harelbeke, Antwerpen en Knokke krijgen hun eigen Meatpack, maar we trekken ook naar het buitenland. Zo plannen we om clubs te openen in Parijs en Luxemburg. Het is ons doel om internationaal bekend te staan als de ideale zakenclub. Waar je zowel kan werken en netwerken als ontspannen.”

Volledig scherm Meatpack Gent © James Arthur/Meatpack

Work hard, play hard

Dat merk je ook in de club in Gent op de Port Arthurlaan. Naast drie vergaderruimtes en drie bureauruimtes, is er ook een ‘clubhuis’ met een grote tafel voor 25 personen, een bar boordevol wijn en champagne, een aparte wijnkamer, en een rookkamer voor sigaren. “De ideale work hard, play hard omgeving. Werken en vergaderen staat centraal, maar er is ook ruimte voor ontspanning in een exclusieve setting. We streven naar een gezellige sfeer voor onze leden, eerder dan strakke vergaderzalen.”

Enkel ondernemers mogen lid worden. Voor 250 euro per maand (exclusief BTW en drankkosten) mogen ze gebruik maken van alle ruimtes van alle clubs Ben je aangesloten bij de club in Gent, dan kan je dus ook gebruik maken van de vergaderruimtes in Deinze. “Per locatie organiseren we vier keer per jaar ook een Meatpack friends-avond”, zegt Tessa nog. “Dan worden alle leden van alle clubs uitgenodigd om samen te netwerken, te luisteren naar een gastspreker en te genieten van een walking dinner.”

Meatpack Gent, Port Arthurlaan 11, 9000 Gent.

Volledig scherm Meatpack Gent © James Arthur/Meatpack

Volledig scherm Meatpack Gent © James Arthur/Meatpack

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.