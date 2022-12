Exact 85 jaar geleden werd in Gent het Wit-Gele Kruis opgericht: stichter dokter Van de Putte gehuldigd met naambordje

Gent Stad Gent trekt nu ook naar rechtbank om toch sociale woningen te bouwen in tuin van Wondelgems woonzorg­cen­trum

De Stad Gent trekt nu ook naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvV) in het dossier rond rusthuis De Liberteyt in Wondelgem. Stadsontwikkelingsbedrijf SoGent wil in het parkje voor het woonzorgcentrum 24 sociale woningen bouwen voor grote gezinnen, maar dat is niet naar de zin van de bewoners.

28 november