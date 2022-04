Ex-manager Astrid Coppens ook in beroep schuldig aan fraude van 168.000 euro: “Hij wilde de kip met de diamanten eieren pluimen”

Gent Schepen Elke Decruynae­re (Groen) zet stap opzij. “Dit is een persoonlij­ke keuze, de omstandig­he­den dwingen mij ertoe”

Eén dag na minister Sophie Wilmès (MR) zet ook Groen-schepen Elke Decruynaere een stap opzij, om persoonlijke redenen. De combinatie politiek - gezin is voor haar niet langer haalbaar. Eind mei stopt ze. Ze was 20 jaar politiek actief, en sinds 2013 schepen. Wie haar in juni opvolgt, is nog niet duidelijk.

22 april