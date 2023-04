Ex-leraar Yves (51) reageert op dood van Raul (9): “Hij wilde nooit mee gaan zwemmen. Had hij blauwe plekken die hij liever niet toonde?”

Aantal onbewoonba­re woningen sterk toegenomen in Gent: “We volgen het verder op”

Het aantal woningen dat ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard, is sterk toegenomen in Gent. In 2022 werden meer dan 1.300 woningen geregistreerd, dat is een stijging van 28 procent tegenover 2021. “We hebben er zelf het gissen naar hoe dat komt”, klinkt het. Uit het register lijkt ook dat de leegstand toegenomen is.