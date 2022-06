Ex-deelnemer VTM-programma ‘Superhond’ en notoire oplichter opnieuw voor de rechter: “Hij deed zich voor als agent en inde corona-boetes”

Gent Bestuur­ster verliest controle over het stuur en rijdt tegen verkeers­paal in Burggraven­laan

In de Burggravenlaan is donderdagnamiddag een vrouw gewond geraakt bij een spectaculair ongeval. Het slachtoffer verloor om nog onduidelijke oorzaak de controle over het stuur, waarna ze met haar wagen tegen een verkeerspaal belandde.

23 juni