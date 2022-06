Ex-deelnemer ‘Superhond’ en notoire oplichter opnieuw voor rechter: “Hij deed zich voor als agent en inde coronaboetes”

Gent Rel over affiche van Lectrr: “Een voormiddag lang bagger dat er niet genoeg gekleurde mensen op staan, daar heb ik geen tijd voor”

Trefpunt stelde ze met veel trots voor: de affiche voor dit jaar. Ze is getekend door cartoonist Lectrr, in zijn geheel eigen stijl. Een hele voormiddag lang kreeg Lectrr op Twitter bagger over zich heen van een anoniem account, omdat zijn affiche te weinig mensen van kleur zou bevatten. “Ik heb ze maar verwijderd, ik heb hier geen tijd voor.”

