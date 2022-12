Evi (36) opent tweede brunchbar in Gent wegen groot succes: “Zeven dagen op zeven open”

GentGent heeft er een parel van een brunchadresje bij: Modest. Op de kaart staan heerlijke gerechten zoals kip-aubergineballetjes in tomatensaus en American pancakes met spek en spiegelei. Uitbater Evi De Cock (36) weet duidelijk van wanten, het is dan ook haar tweede brunchbar in Gent. De eerste is al jaren een succes.

Acht jaar geleden sprong Evi in het diepe: ze richtte Gust op in de Annonciadenstraat. Een instant succes. Het duurde dan ook niet lang voor de gezellige brunchbar té gezellig werd, en Evi naar een groter pand verhuisde in de Papegaaistraat. Ook hier bleven de klanten terugkeren voor gerechten zoals shakshuka en toast champignon met spiegelei en opgeklopte ricotta.

Vandaag doet Gust het nog altijd goed, maar Evi droomde van meer. Na een korte verbouwing, opent ze een tweede brunchbar in de Brabantdam: Modest. “De kaart is anders dan in Gust”, zegt ze trots. “De klassiekers van Gust – American pancakes, cilbir-eitje met labneh en brioche french toast – kan je hier ook krijgen. Maar er zijn ook gerechten die je enkel hier kan krijgen. Zoals de kip-aubergineballetjes in tomatensaus en de spinaziewafeltjes met halloumi. Zodanig dat je op maandag in Gust kan brunchen en op dinsdag in Modest. Twee keer een andere ervaring.”

Volledig scherm Lekkere granola met yoghurt in Modest. © Jill Dhondt

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd

Wat Modest bijzonder maakt, is dat Evi zo lokaal mogelijk probeert te werken en haar producten rechtstreeks van de producent haar. Haar brood komt van microbakkerij Smorbrod in Gent, het vlees van De vierklaver in Lokeren, de groenten van De kromme boom in Oostakker en ‘t Groenselof in Lokeren, de eieren van een hoeve in Pittem, de champignons van De Smet in Waregem, het sap van Frederic Lerouge in De Pinte, de kombucha van microbrouwerij Ferm in Gent, en de melk van De Gentse Zuivelhoeve in Gent.

Nog opvallend: hoe ruim Modest is. De meeste brunchbars hebben maar een aantal tafels waar je kan aan zitten, maar in Modest is er zitplek voor niet minder dan 50 personen. En toch is het een gezellige brunchbar. Dankzij de open keuken, de lange bank die de tafeltjes verbindt, het salon onder de trap en de bloemenkrans tegen de muur en het plafond. “Vanaf februari zijn we zeven dagen op zeven open”, zegt Evi nog. “Tot dan kan je hier van woensdag tot en met zaterdag terecht.” Smullen maar.

Modest, Brabantdam 50, 9000 Gent. Open van woensdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 15 uur (keuken sluit om 15 uur). Vanaf februari elke dag open. Reserveren kan via de website.

Volledig scherm Achteraan in Modest. Vooraan heb je zicht op de open keuken. © Jill Dhondt

