Evenementenorganisator Danny (44) sterft in isolatiecel Gents ziekenhuis: “Nog veel vragen”

Brugge Monique (85) en medebewo­ners geëvacu­eerd na zware brand in rusthuis, hulpdien­sten kondigen medisch rampenplan af: “Plots kwamen ze zeggen dat we snel naar buiten moesten”

“‘k Dachten eerst dat ‘t alarm van nen ootto was. Je peist da niet e, zuk nen brand. We zien ton no buuten gegaan met de kat ip men schoot en de pompiers zien gekomen.” Van alle geëvacueerde bewoners van het private rusthuis in Brugge waar dinsdagavond een zware brand uitbrak, was Monique Proot (85) wellicht met voorsprong de meest positieve. De dame zorgde éérst voor haar kat, waarna ze samen met 19 medebewoners naar buiten werd geholpen door de hulpdiensten, die het medisch rampenplan hadden afgekondigd. De schade in de uitgebrande flat is aanzienlijk, maar de meeste bewoners konden daags nadien al terugkeren.

20 juli