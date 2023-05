'Eveline’ (29) die BV’s afperste bezat ook naaktfoto's van minderjarigen

‘Vrij op 8 mei’: maandag feest onder de Stadshal. “We maken van 8 mei opnieuw een Feest­dag”

In Gent is elke reden goed genoeg voor een feestje, dus de bevrijding van de Duitse bezetting na WOII al zeker. De herdenking van het verzet en de bezetting krijgt te weinig aandacht, en daarom wordt er nu in verschillende steden - en uiteraard ook in Gent - ‘vrij op 8 mei’ op poten gezet, met de bedoeling van 8 mei opnieuw een feestdag te maken.