Eva, Sam, Gaëtan en Pierre kunnen het beste groentegerecht maken op de barbecue: “We hebben met overschotjes gewerkt”

De winnende gerechten zullen binnenkort ook geserveerd worden in RØK. Elke deelnemer mocht de elektrische barbecue waarop ze gegrild hebben mee naar huis nemen, en later nog een opleidingsdag volgen bij Pieter-Jan Lint. De bezoekers gingen naar huis met nieuwe kookideetjes. “In Gent werken we aan een ambitieus klimaatplan en voedsel is daar deel van”, zei schepen Tine Heyse die de wedstrijd bijwoonde. “Wat we eten, heeft impact op het klimaat. Minder vlees, meer plantaardig is de boodschap. Dat dit heerlijk kan smaken, is vandaag nog maar eens bewezen.”