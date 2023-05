Europese primeur met genetische consultaties bij huisdieren: “Mijn Siberische husky Qoriak (6) heeft epilepsie, maar zijn zusje misschien niet”

30 jaar na eerste plannen zijn werken gestart voor nieuwe vleugel Design Museum: “Met gevelsteen gemaakt van Gents bouwafval”

Dat het Design Museum ooit een extra vleugel zou krijgen in de Drabstraat, staat al heel lang vast. De plannen van 30 jaar geleden belandden echter in de vuilnisbak wegens niet ambitieus genoeg. De nieuwe plannen zijn dat wel, dus kan de nieuwe vleugel open in 2026. Dat kost wel 6 miljoen euro meer dan voorzien was.