Esther (25) ontwerpt ‘hoekverbinder’ die massa afval moet uitsparen: “Zelfs het KMSKA in Antwerpen is al klant”

Van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, tot een uitbater van een pop-upshop of een student op zoek naar een mooi bureau. Esther Laga (25) mocht de afgelopen jaren al voor een pak fijne klanten werken. De Gentse verzon Hitch, een eenvoudig systeem om platen aan elkaar te klemmen.

“Resten die anders bij het vuilnis belanden, kan je zo hergebruiken”, zegt Laga. “Een verbinder kost 15 euro, maar is niet stuk te krijgen. En belangrijk: de constructies zijn volledig demonteerbaar. Je moet ze dus niet verlijmen of in elkaar vijzen. Alle onderdelen zijn opnieuw inzetbaar voor andere toepassingen. Helemaal circulair.”

Het Antwerpse museum bouwt er bijvoorbeeld haar wanden voor tijdelijke tentoonstellingen mee op. De pop-upshop maakt dan weer rekken met de hoekverbinders. “We werken vooral voor bedrijven”, aldus Laga. “Naast de verbinder, ‘koop’ je bij ons ook de kennis. Ik leg persoonlijk hoe je Hitch het best gebruikt.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zo ziet de hoekverbinder er uit. © Cedric Matthys

Springplank

De binnenhuisarchitecte startte met Hitch tijdens haar studies aan het KASK in Gent. Dit jaar was ze een van de laureaten van Circuit Circulair, een wedstrijd van de Stad Gent om innovatieve circulaire projecten een duwtje in de rug geven. Hitch kreeg 30.000 euro om hun concept verder uit te werken.

“Circuit Circulair was voor mij dé springplank om nieuwe budgetten binnen te halen”, zegt Laga. Tot nog toe was ze met Hitch vooral in Gent actief. Nu wil de onderneemster ook uitbreiden naar andere Vlaamse steden. “Vroeger vond ik ‘netwerken’ een vies woord. Maar door Circuit Circulair kreeg ik toegang tot interessante personen.”

Nieuwe editie

Na een succesvolle eerste editie lanceert de Stad Gent in 2023 een nieuwe editie van Circuit Circulair. Opnieuw is er 100.000 euro voorzien. 70.000 euro wordt verdeeld onder drie laureaten. Met de overige 30.000 euro begeleidt de Stad Gent de kandidaten. “Met Circuit Circulair geven we circulaire projecten een duwtje in de rug. Er is meer dan de directe CO2-uitstoot. Ook de manier waarop we met onze materialen omgaan is cruciaal”, besluit klimaatschepen Tine Heyse (Groen).

Volledig scherm Van een poef... © Cedric Matthys

Volledig scherm ... tot een bureau: met Hitch kan je vanalles bouwen. © Cedric Matthys

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.