Eray (53) en Eva (46) openen bakkerij aan de rand van Gent: “Ondanks ons Turkse wortels, hebben we gekozen voor een typisch Vlaamse bakkerij”

GentTegenwoordig gaan er meer bakkers toe dan er opengaan, tenzij het ketens zijn, maar Eva en Eray Ciftci (46) zwemmen met veel plezier tegen de stroom in. Het koppel heeft net een nieuwe bakkershemel (mét tea-room) geopend aan de rand van Sint-Amandsberg. In de rekken vind je typisch Vlaamse broden, koffiekoeken en taarten, maar ook een klein Turks aanbod.

Zaterdagochtend 9 uur. Bakkerij Eva is nog maar twee uur open, maar Eray en Eva moeten al volop de rekken aanvullen van hun mooie toog. Dat de buurt een bakkerij miste, dat wisten ze al. Dat het vanaf dag 1 een overrompeling ging zijn, dat hadden ze wat onderschat. “We wensen jullie heel veel succes”, klinkt het bij elke klant. Eva en Eray glunderen. Ondanks de drukte, blijven ze de vriendelijkheid zelve.

“We ondernemen al 24 jaar”, zegt Eray tussen de bestellingen door. “10 jaar lang hebben we een juwelierswinkel gerund in Gent, 12 jaar een vestiging van Leonidas, 5 jaar een filiaal van Délifrance en 5 jaar een wafelhuis met verse Luikse wafels en Italiaanse gelato. Ons Salon de Gaufres hebben we 2 jaar geleden gestopt omdat alle toeristen, onze grootste bron van inkomen, waren weggevallen. We besloten om terug te keren naar de bakkersstiel, aangezien we de ervaring hadden met Délifrance, en kochten dit hoekpand. Heel vroeger zat hier een kruidenwinkel, maar het stond al jaren leeg.”

Vlaamse kost met een Turks kantje

Eva en Eray deden een jaar over de renovatie en het resultaat mag er zijn: Eva is een gezellige bakkerij geworden mét tea-room. Tegen de hoge ramen staan marmeren tafels met comfortabele stoelen die je toelaten om ter plekke van het uitgebreide, Vlaamse aanbod te smullen. Denk brood, koffiekoeken, taarten, pistolets, stokbrood, belegde broodjes, worstenbroodjes, koekjes, snoepjes, verse koffie, thee en salades. “Mijn man en ik hebben Turkse wortels, en toch hebben we gekozen voor een typisch Vlaamse bakkerij”, zegt Eva enthousiast. “Al hebben we wel enkele Turkse specialiteiten zoals borek en lahmajoen. Omdat 80 procent van de buren Belg is en 20 procent van Turkse origine.”

Dat is niet het enige wat de nieuwe bakkerij bijzonder maakt. Het feit dat hij nieuw is, is al opvallend op zich. Aangezien meer bakkers de deuren sluiten tegenwoordig door de hoge werklast en de torenhoge energieprijzen. Als er al een nieuwe bakkerij opengaat, is het vaker een keten. “Om de werklast aan te kunnen, werken we samen met bakkerij Van Hecke voor ons brood”, geeft Eray aan. “Om de energieprijzen de baas te kunnen, gaan we nog zonnepanelen leggen. Al geloven we dat de prijzen weer gaan liggen en dat de bakkerij goed zal draaien. We zitten op een hele goede locatie, heel bereikbaar, zonder andere bakkers in de buurt.”

Bakkerij Eva, Antwerpsesteenweg 930, 9040 Gent. Elke dag open van 7 tot 18 uur. Op zondag tot 16 uur.

