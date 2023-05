Er warmpjes bij: meterslange sjaal aan woonzorgcentrum Ramen en Poel is géén wollige decoratie

Man doodgescho­ten in Gent na huiszoe­king door politie, in kader van drugsonder­zoek: “Mogelijk meerdere schoten gelost”

In de Franklin Rooseveltlaan in Gent is maandag een man doodgeschoten. Dat gebeurde na een huiszoeking door de politie. “De man overleed inderdaad ter plaatse”, bevestigt het parket. “Het onderzoek loopt intussen volop.” De huiszoeking kaderde volgens bronnen in een drugsonderzoek.