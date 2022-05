Enorme rookpluim boven Gentbrugge: opnieuw hevige brand op Arsenaalsite

Het is weer van dat. Opnieuw is er een grote brand gaande op de Arsenaalsite, de oude werkplaats van de NMBS in Gentbrugge. De rookpluim is zelfs tot in Zwijnaarde te zien. Midden maart gebeurde dat ook al. Toen werd er brand gesticht in een van de leegstaande loodsen. De oude spoorwegwerkplaats werd recent overgekocht, maar wacht nog op een invulling. Intussen staat de site al jaren leeg. Naar verluidt is het een trekpleister voor hangjongeren. Of de brand deze keer werd aangestoken, is nog af te wachten. Meer info volgt.