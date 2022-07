Enkel nog duurzame laptops op stadskantoren: "Herstellen, dan vervangen”

Gent Nieuw parkeerge­bouw in Bloemekens­wijk ingehul­digd: woensdag en donderdag gratis parkeren

Het Getouw, het nieuwe parkeergebouw op het bedrijventerrein U-Connect in de Bloemekenswijk, is dinsdagmiddag ingehuldigd door Filip Watteeuw (Groen), schepen van Mobiliteit in Gent. Het gebouw telt 392 parkeerplaatsen. “Normaal gezien is dit niet mijn omgeving, maar op korte termijn heb ik nu toch al twee parkeergebouwen ingehuldigd", grapte Watteeuw. Buurtbewoners krijgen woensdag en donderdag de kans om het gebouw gratis uit te testen.

5 juli