En plots vaart er een man met een houten krokodil voorbij in het Muinkpark: ook aapje en olifant gespot

1.200 actievoer­ders trekken door Gent om te proteste­ren voor vrouwen­rech­ten: “En we koppelen dit meteen aan de strijd tegen racisme”

Zo’n 1.200 actievoerders zijn woensdagavond afgezakt naar de Vrijdagmarkt in Gent om te betogen voor vrouwenrechten. “Op deze dag willen we strijden en zoveel mogelijk mensen op straat krijgen. Want zoals het nu is, kan het echt niet meer langer”, klinkt het bij de organisatie.