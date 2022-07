En plots sta je oog in oog met een... serval: grote kat loopt van Wondelgem tot in Ledeberg

GentEen opvallende bezoeker van de Gentse Feesten afgelopen nacht. In de Maïsstraat in Wondelgem werd een serval gespot, in het bijzijn van een jong. Enkele uren later werd het dier in Ledeberg, de andere kant van Gent, opgemerkt. In België is het illegaal om een serval als huisdier te houden.

Een serval is een grote katachtige uit de Afrikaanse savanne. De dieren worden tot een meter groot en kunnen tot 18 kilogram wegen. Hun dieet bestaat uit kleine zoogdieren, hagedissen, slangen, vogels en insecten. Soms eten ze ook vruchten, vissen en kikkers. De dieren zijn echter niet geschikt als huisdier. In België is het houden van een serval dan ook verboden. Toch lijkt iemand in Gent zich hier niet aan gehouden te hebben, want afgelopen nacht werd de katachtige uit de Afrikaanse savanne gespot.

Van Wondelgem...

“Ik zag het beest omstreeks 00.30 uur ‘s nachts plotseling in de Maïsstraat in Wondelgem opduiken”, zegt Jeroen, die in de buurt woont. “Het beest was vergezeld van een jong en was erg schuchter. Na enkele minuten wandelde ik terug richting mijn auto, waarna het diertje mijn voetsporen volgde en lustig rondsnuffelde." Het beest zette vervolgens zijn tocht verder, waarna Jeroen de hulpdiensten belde.

... naar Ledeberg

Maar enkele uren later werd de serval opnieuw gespot. Deze keer aan de andere kant van Gent, in de Doorgangstraat in Ledeberg, zo’n 7 kilometer verder. Een man was zijn hond aan het uitlaten, toen ze plots oog in oog stonden met de serval. Nieuwsgierig kwam de grote kat tot op enkele meters van het hondje. Na een korte kennismaking wandelde ze nonchalant de straat uit. De brandweer vraagt om uit te kijken naar het beest. “Wie de serval nog eens zou spotten, vragen wij om ons meteen te verwittigen zodat wij het dier kunnen vangen. Dat is geen beest om vrij rond te lopen.”

Twee jaar geleden werd er nog al een serval gespot in Gent, toen in de Hutsepotstraat in Zwijnaarde. De Afrikaanse katachtige werd illegaal als huisdier gehouden, maar was ontsnapt. De grote kat werd door de brandweer verdoofd en overgebracht naar de kliniek kleine huisdieren van de faculteit dierengeneeskunde van de UGent in Merelbeke. Later werd ze samen met soortgenoten uitgezet in Zuid-Afrika.

