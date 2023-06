En plots hangt jouw kunstwerk in het STAM: leerlingen maken eigen versie van 18de-eeuws schilderij

Na petitie met meer dan 1.000 handteke­nin­gen: woonerf in Wondelgem­se volkswijk voorlopig van tafel

De stad Gent gaat in 2024 opnieuw rond de tafel zitten met de bewoners van de Winkelstraat, Oogst- en Fabriekstraat in Wondelgem. In de wijk ontstond begin dit jaar protest toen de plannen voor de heraanleg in de bus vielen. In 2026 moet de spade er in de grond gaan.