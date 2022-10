Elsa (25) opent eerste veganistische tapas- en cocktailbar van Gent: “Van albondigas tot huisgemaakte Baileys”

GentJarenlang heeft ze in gastronomische restaurants zoals Sensum gewerkt, maar nu is Elsa Letist (25) haar eigen weg gegaan. In de Goudstraat is ze een tapas- en cocktailbar begonnen met de klinkende naam Papillon. Alles is vegan en seizoensgebonden, vandaar de slagzin van de gezellige bar: save the world, get drunk at Papillon .

Bruschetta’s, dumplings, albondigas, patatas bravas, hele tapasplanken, cocktails, mocktails, huisgemaakte lemonade, biowijn, bier. Het is onmogelijk om de kaart van Papillon volledig door te lezen, zonder een streepje kwijl uit je mondhoek te vegen. “Ik heb de afgelopen jaren in verschillende gastronomische restaurants gewerkt”, vertelt Elsa. “Zoals Sensum, Komparto, Jan Verhelst en de Green Fields in Durbuy. Ik heb daar heel graag gewerkt en enorm veel bijgeleerd, maar het kriebelde om een eigen project te starten.”

Zo is Papillon geboren, genoemd naar het lievelingsdier van Elsa haar mama. Omdat ze haar gastvrijheid en haar warmte erin wou steken. Alles op de kaart is veganistisch. Vandaar de tweede slagzin: booze and food that saves the world. “Ik maak alles zelf, from scratch. Van de aioli tot de curry mayonaise, de siropen en zelfs de Baileys. Gewone Baileys is niet plantaardig doordat er room in zit.”

Huiskamergevoel

Wat Papillon nog bijzonder maakt: de kaart verandert om de zoveel weken omdat alles seizoensgebonden is en lokaal. Zelfs de wodka is Belgisch. “Ik hergebruik ook alles, om zo min mogelijk afval te genereren. Het fruit van de avond ervoor, gebruik ik bijvoorbeeld om huisgemaakte limonade te maken.” Dat hergebruik komt ook terug in het meubilair: de bar, de tafels, de stoelen en de glazen zijn allemaal tweedehands. “Je hebt precies het gevoel dat je in de living van vrienden aan het chillen bent.”

Nog vermeldenswaardig: de democratische prijzen. Voor tapas betaal je maar enkele euro’s. “Ik wil de drempel om de plantaardige keuken te ontdekken, zo laag mogelijk leggen. Al moet ik zeggen dat je amper smaakt dat er geen echt vlees of vis in zit. Onze chorizo op de barbecue smaakt net zoals echte chorizo volgens onze gasten. Kom het gerust zelf testen.” Wil je langsgaan in het weekend? Dan reserveer je best op voorhand een plekje. De bar loopt al snel vol op vrijdag, zaterdag en zondag.

Papillon, Goudstraat 2, 9000 Gent. Open van donderdag tot en met maandag van 16 tot 1 uur. Meer info via de website of Instagram.

