Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

GENT Hildegarde vecht nieuw kotenpro­ject in Holstraat aan: “Zelfs de studenten willen geen nieuwe luxeprojec­ten meer”

Aan een oude slagerij in de Holstraat staat de betonmolen al klaar: de kamers die er sociaal verhuurd werden, zijn nu leeg. Nieuwe bestemming: 52 vernieuwde studentenwoningen. Het zoveelste project in de nauwe straatjes in het centrum. Hildegarde Desimpelaere brengt het project naar de gemeenteraad. “We hadden op een mum van tijd 1.500 handtekeningen”.

10 april