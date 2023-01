Elisa en Laurens redden straathondje in Indonesië, maar ‘Asia’ is nog niet veilig: “We starten fundraising om aan 1.500 euro te geraken”

Gent Eén maand toeterpro­test op viaduct van Gentbrugge. Hoeveel tijd verliezen truckers echt? En hebben de “enkele” boetes effect? 9 vragen en antwoorden

Luid geclaxonneer van boze vrachtwagenchauffeurs: het is één maand geleden dat Gentbrugge voor het eerst ‘s nachts werd wakker geblazen. Op 20 december mochten truckers nog maar 70 in plaats van 90 kilometer per uur op het viaduct van de E17. Tijd om de tussenbalans op te maken. 9 pertinente vragen en antwoorden over het ‘toeterprotest’.

