Elektrische wagen? Dan hoef je in Gent géén parkeerticket te kopen: “Er zit een lacune in de federale wetgeving”

“Onlangs sprak ik met een dame in Sint-Amandsberg. Ze betaalde al drie maanden lang elke dag 4 euro om haar elektrische wagen te parkeren. Zonder het te weten had ze tientallen euro’s kunnen besparen.” Christiaan Van Bignoot (Open Vld) kaartte dinsdagavond op de gemeenteraad een kwestie aan waar weinig Gentenaars van op de hoogte zijn. Op plaatsen voorbehouden voor elektrische wagens hoef je in Gent niet te betalen.

“Waarom duiden we dat niet beter aan?”, vroeg de liberaal zich af. Van Bignoot pleit ervoor om op alle laadpalen stickers te hangen. Een idee dat mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) niet echt genegen is. “Er zit een lacune in de federale wetgeving”, klonk het. “Als je bepaalde zones vrijhoudt - of dat nu voor mindervaliden, bewoners of elektrische wagens is - dan mag je hier geen geld voor aanrekenen.”

Opvallend: zelfs wie zijn wagen niet oplaadt, mag gratis parkeren. Bijzonder, want in Brussel worden hiervoor wél een boete van 50 euro opgelegd. De stad Brussel wil zo ‘laadpaalkleven’ tegengaan. “Bij mijn weten maakt Brussel nog steeds deel uit van dit land?”, reageerde raadslid Christophe Peeters (Open Vld) laconiek. “Zijn er op die stadsdiensten dan creatievere juristen aan de slag?”

12 miljoen euro

Gent telde eind 2021 bijna 500 publiek laadpunten. De stad is daarmee koploper in Vlaanderen, vóór Antwerpen, Brugge en Leuven. Aangezien er tegen 2025 nog eens 800 extra publieke punten bij moeten komen, hoopt de stad Gent de kwestie snel uitgeklaard te hebben. In 2021 bracht het straatparkeren 12 miljoen euro op. Dat geld wil de stad niet elders zoeken.

“Ik laat sowieso de wetgeving in Brussel natrekken”, gaf Watteeuw aan. “Vandaag kunnen elektrische voertuigen gratis én onbeperkt parkeren, ook zonder te laden. De federale minister van Mobiliteit (Georges Gilkinet, nvdr.) is op de hoogte van het probleem. Een aanpassing in de wet moet snel volgen, waardoor elektrische wagens toch moeten betalen op zo’n parkeerplaats.”

De stad Gent wil in de toekomst werken met een rotatietarief. Watteeuw: “In dat geval betaal je meer vanaf je elektrische wagen is opgeladen. Op die manier blijven de laadpunten voorbehouden voor wie moet laden.” Geen onnodige luxe, volgens raadslid Christophe Peeters. “Als ik een fossiele wagen zie staan op een plaats voor elektrische auto’s dan heb ik de neiging om z’n banden plat te steken of er een wielklem aan te hangen", lachte hij.

