Elektrische auto belandt in Visserij: drie personen overgebracht naar het ziekenhuis

Gent Na drie jaar eindelijk weer een bibberduik in Gent, en dat is een succes: “We zijn routinées geworden”

Dat de Gentenaars graag tegendraads doen, dat is zondag nog maar eens bewezen. In de plaats van een bibberduik te doen bij de start van het nieuwe jaar, doen ze het een maand later. De ene in een Mega Mindy-kostuum, de andere als The Joker.

29 januari