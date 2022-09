Elektriciteit is duur voor iedereen: stad Gent laat kerstverlichting nog slechts 8 uur per avond branden

De stad investeert al een tijdje in kerstverlichting in de stad en de deelgemeenten. Stijn De Roo (CD&V) wilde weten welke impact de energiecrisis zal hebben. “We hebben besloten om de kerstverlichting nog slechts 8 uur per dag te laten branden, in plaats van 17 uur”, zegt Bracke. “Vorig jaar brandde die verlichting van 16 uur tot 9 uur ‘s morgens, nu zal ze uitgaan om middernacht. Alleen de eyecatchers in het centrum, de draakjes en de grote ‘Gent :’, zullen nog 24 uur per dag branden.”

Omdat verschillende deelgemeenten klachten hadden over de ‘te sobere verlichting’ die hen was toebedeeld, grijpt de stad ook hier in. “Vroeger had iedereen een verlichte natuurkerstboom, maar die kwam niet altijd tot zijn recht. Daarom gaan we die bomen in negen deelgemeenten vervangen door sfeervol verlichte 3D-bomen, van vijf meter hoog en met een diameter van drie meter. Daarnaast zullen de kiosken van Zwijnaarde en Oostakker meer lichtjes krijgen, krijgt Drongenplein een extra 3D-boom naast de 10 verlichten bomen die daar al zijn, krijgen de bomen op Gentbrugge-plein lichtjes, en krijgt ook Sint-Amandsberg een extra 3D-boom. Zo willen we ervoor zorgen dat we - ondanks de crisis - een warme en gezellige eindejaarsperiode hebben in het centrum en in alle winkelkernen van de deelgemeenten.”