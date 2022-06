Eindelijk wordt fietspad Lochristi doorgetrokken op grondgebied Gent, in de Smalle Heerweg in Oostakker

Het kan de doorsnee fietser geen moer schelen op welk grondgebied hij fietst en wie daar wel of niet verantwoordelijk is, die wil gewoon veilig fietsen. En dat concept ‘veilig’ is duidelijk anders in Lochristi en in Gent. “De Smalle Heerweg is nochtans een route die druk gebruikt wordt door fietsende scholieren", merkt Carl Dedecker (Open Vld) op. Maar zodra die uit Lochristi op Gents grondgebied komen, is het gedaan met een veilig, afgescheiden fietspad.” Daar komt - eindelijk - verbetering in, zo belooft mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). “De Smalle Heerweg sluit aan op het industriegebied ‘Oostakker Noord’. Voor dit industriegebied loopt momenteel een globaal herinrichtingsproject, waarbij voor de Drieselstraat een nieuw wegtracé en een nieuw wegprofiel worden voorzien. Ook de Smalle Heerweg wordt mee in dit concept opgenomen, vanaf de gemeentegrens tot de aansluiting met de vernieuwde Drieselstraat. In dit ontwerp worden de fietspaden komende uit Lochristi inderdaad ook op Gents grondgebied doorgetrokken. Op die manier zullen de fietspaden uit de Smalle Heerweg dan ook rechtstreeks aansluiten op de vrijliggende fietspaden in de vernieuwde Drieselstraat. Na deze heraanleg zal het dan ook niet meer nodig zijn om te fietsen in gemengd verkeer of op fietssuggestiestroken.”