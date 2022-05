Eindelijk nieuw leven voor oude FNAC in Veldstraat: nachtclub FUBAR trekt er in, tot minstens eind november

GentEr is eindelijk een nieuwe toekomst voor het oude FNAC-gebouw in de Veldstraat. Dat grote pand staat intussen al drie jaar leeg. Het is intussen wel verkocht, dus er is toekomstperspectief. In afwachting neemt de FUBAR er zijn intrek, en niet enkel met een pop-up tijdens de Gentse Feesten.