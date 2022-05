Eindelijk een nieuwe naam: “Wij heten voortaan ‘VIERNULVIER’, maar het gebouw blijft De Vooruit”

GentAnderhalf jaar nadat de socialisten de naam ‘Vooruit’ hebben ‘gestolen’, heeft het Gentse kunstencentrum een nieuwe naam. Eindelijk. “We heten voortaan VIERNULVIER. En dat gaat - voor alle duidelijkheid - over onze werking. Het gebouw blijft de Vooruit.” Na oeverloos gestuntel met communicatie, een golf van verontwaardiging in Gent en een jaar stilzwijgen onder de naam ‘Voor?uit’ moet de rust nu eindelijk terugkeren.

Een naam, eindelijk. Een naam intern gekozen, afgetoetst, en dan gecommuniceerd. Zo simpel kan het zijn, zo hebben ze bij het Gents Kunstencentrum tot hun scha en schande geleerd. Geen inspraak van het grote publiek, geen stemmingen, en vooral: niet raken aan het iconische gebouw. Voortaan programmeert ‘VIERNULVIER’ (in hoofdletters) in de Vooruit. Geen kat die daar een probleem van zal maken. Zolang de Gentenaars gewoon naar hun Vooruit kunnen blijven gaan, zijn ze content. “Die naam hebben we eigenlijk al in september gekozen", zegt algemeen coördinator Franky Devos. “We zijn blij dat we die zo lang geheim konden houden, ook al waren meer dan 100 mensen op de hoogte. Dat gaf ons tijd om de campagne rond de nieuwe naam op poten te zetten. Want een woord is uiteindelijk maar een woord, alles staat of valt met de nationale campagne errond.”

Volledig scherm VIERNULVIER programmeert voortaan in Vooruit © Wannes Nimmegeers

“VIERNULVIER”, legt Franky Devos, “daar kwamen we op omdat we op zoek waren naar iets dat niet te vinden was. Een perfecte naam. Er passeerden honderden voorstellen de revue, maar we werden nergens enthousiast van. En iets wat je niet vindt, dat heet op internet: Error 404. Vandaar dus: VIERNULVIER. Het is ook niet zo raar dat een kunstencentrum een cijfer als naam krijgt. Een cijfer, daar kan je ook niks tegen hebben. Jongeren geven er op zich geen moer om hoe wij heten, die omarmen nieuwe zaken met plezier. Binnenkort associeert iedereen ons met vierNulvier, is het VIERNULVIER die programmeert in de Vooruit, en niet langer de politieke partij. vierNulvier staat voor: continu zoeken en niet vinden, doorzetting en sympathieke koppigheid, VIERNULVIER relativeert.”

Wat vooraf ging

Het was september 2020, toen de socialistische wonderboy Conner Rousseau aankondigde dat zijn partij sp.a zou vervellen tot een beweging, en dat die beweging ‘Vooruit’ zou gaan heten. Terwijl de reacties in Vlaanderen eerder lauw waren, stonden in Gent wél een paar mensen op hun achterste poten: het team van internationaal gekend Kunstencentrum Vooruit. Dat was woest, reageerde oorspronkelijk nog ludiek en creatief door de Vooruit om te dopen tot ‘Kolruit’, maar verslikte zich daarna in de emotie. Er werd al snel gedreigd met een rechtszaak. Alleen hadden de socialisten het slim gespeeld: zij hadden ontdekt dat de naam Vooruit niet geregistreerd was, en deden dat dus heimelijk zélf, nog voor ze bekend maakten dat ze aan de naam Vooruit dachten. Dat wist het Kunstencentrum, want de socialisten hadden wel degelijk met hen rond de tafel gezeten, in de zomer al. Maar wel nadat ze dus eerst zelf de naam Vooruit hadden laten registreren.

Volledig scherm De Vooruit in Gent © Wannes Nimmegeers

“Al snel werd duidelijk dat de socialisten de naam Vooruit niet meer zouden lossen”, vertelde algemeen coördinator Franky Devos achteraf. “Maar voor ons is het ondenkbaar om dezelfde naam te dragen als een politieke partij. Wij dragen onze onafhankelijkheid hoog in het vaandel, we willen elke mogelijke verwarring vermijden.” En dus werd de werking ‘Voo?uit’, en startte de zoektocht naar een nieuwe naam. Alleen werd dat zò slecht gecommuniceerd dat half het land dacht dat het gebouw herdoopt zou worden, en toen de veel te West-Vlaams klinkende voorstellen Volxus en Pallas werden gelanceerd, werden de Stroppendragers letterlijk op hun ziel getrapt. Gevolg: (een beschaafde) volksopstand. De druk werd zo groot, dat de voorstellen werden ingetrokken, en dat Voo?uit zich wijselijk zou beraden, en vooral tijd zou nemen om zelf met een nieuw voorstel te komen. Veel tijd, zo blijkt. Tijd genoeg om de hele heisa te laten bedaren. Het valt af te wachten hoe Gent vandaag reageert. Maar aangezien het gebouw dus gewoon ‘De Vooruit’ blijft, zal er geen nieuwe golf van verontwaardiging komen.

Alle info voortaan op VIERNULVIER.gent.

Volledig scherm Franky Devos, algemeen coördinator van VIERNULVIER © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm In steen gebeiteld: het gebouw behoudt de naam Vooruit © Wannes Nimmegeers