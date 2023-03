Eindelijk. Bouw van lang verwachte brug over de Watersportbaan is gestart: “Klaar in 2024"

Bewolkt met lichte regen in Gent vanochtend

In de loop van de ochtend gaat het overwegend bewolkt weer in Gent over in lichte bewolking. Er is kans op lichte regen rond 8 uur. Er wordt een stevige wind uit het zuidwesten verwacht die later op de dag afneemt tot matig, de temperatuur ligt tussen de 13 en 16 graden.