Eindejaarsverlichting brandt, maar slechts 8 uur per dag. Draakjes schitteren aan De Krook

Het is crisis voor iedereen, en dus bespaart ook de stad Gent op de stroomfactuur. In plaats van 17 uur per dag vroeger, zal de eindejaarsverlichting in de stad en de deelgemeenten nog slechts 8 uur per dag branden. Om middernacht wordt het terug donker in de straten, maar in de avonduren wordt niet bespaard op gezelligheid. De lichtgevende draakjes zijn terug, en drijven nu aan De Krook. De grote 3D ‘Gent-letters’ staan opnieuw aan de Korenlei. “In de deelgemeenten en de kanaaldorpen zijn de klassieke natuurbomen vervangen door 3D-bomen die veel meer licht en gezelligheid brengen", zegt bevoegd schepen Sofie Bracke (Open Vld). “Verdeeld over Gent en de deelgemeenten worden verder 95 bomen verlicht met ballen of slingers. Ook worden 50 palen en 3 kiosken verlicht en hangen er zo’n 220 overspanningen boven de winkelstraten. Alle lichtjes zullen dagelijks branden tussen 16 uur en middernacht.”