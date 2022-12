Einde van de wegwerpbekers, al komt er geen ‘Overpoortbeker’. “Elk zijn bekers, zonder statiegeld, en die komen wel terecht”

De stad had gehoopt dat er één Overpoortbeker zou komen, zoals op de Gentse Feesten, al is dat ook daar nog steeds niet gelukt. Daar was zelfs een haalbaarheidsstudie over besteld. Maar in de Overpoort zien ze dat niet zitten, en leggen ze de studie naast zich neer. “Wij zijn geen festival”, argumenteert Tim Joiris, voorzitter van de vzw De Gentse Tappers en spreekbuis van de feeststraat. “Wij zijn 31 aparte entiteiten, die elk met een brouwer werken. Hier één uniforme beker invoeren, dat is ook gewoon niet wenselijk. Net als statiegeld vragen voor een plastic beker. Dat gaan we niet doen.”