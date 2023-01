Eind januari grote vintage verkoop in Gent, met gekende merken uit de jaren 1960 tot 2000

OOSTAKKER Inbrekers slaan toe bij Chiro Lourdes in Oostakker

Inbrekers zijn in de nacht van dinsdag op woensdag driest tewerk gegaan in de lokalen van Chiro Lourdes in Oostakker. Ze stalen een grote muziekbox en sleutels van de leiding. “We vermoeden dat het twee personen op fietsen waren die iets van gereedschap bij hadden", zegt hoofdleider Omid Nameni (19). “Ook bij de andere chiro in Oostakker werd deze nacht ingebroken.”

18 januari