Eigenares Fien staat voor raadsel: Is haar achterruit vernield door vandalisme of opspattende stenen?

De auto van Fien Van Driessche en haar vriend stond geparkeerd voor hun huis in Zwijnaarde toen de achterruit volledig vernield werd. Voor de slachtoffers lijkt dit om puur vandalisme te gaan. “Het moet gebeurd zijn tussen 19.00 uur ‘s avonds en 10.15 uur ‘s morgens”, vertelt Fien. “Er zijn duidelijk twee zichtbare kloppen op de achterruit gegeven waardoor er twee gaten zitten. De politie is langs geweest om onze klacht te noteren. Volgens hen kunnen opspattende stenen de oorzaak zijn, maar dat lijkt me toch vrij onwaarschijnlijk. Omdat we geen omniumverzekering hebben, is dit toch een dure grap. Een nieuwe achterruit kost al snel 800 euro. We hebben aan onze buren gevraagd of er iemand camerabeelden heeft, maar dat was bleek niet het geval”, zucht Fien die getuigen oproept om haar te contacteren via Facebook.